Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 августа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Каракасе произошло покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В то время, когда он выступал с речью на военном параде в честь 81-летия создания Национальной гвардии, рядом прогремели два взрыва. Трансляция речи резко прервалась, военные нарушили строй и кинулись врассыпную. Власти сообщили, что это была атака дронов со взрывчаткой; от семи до десяти человек получили ранения, но президент не пострадал. Позже он сам выступил с обращением, назвав произошедшее покушением на себя и обвинив в нем правую оппозицию и Колумбию. По словам Мадуро, полиция уже задержала нескольких подозреваемых.

Ответственность за покушение взяла на себя подпольная группировка "Фланелевые солдаты", связанная с Оскаром Пересом, год назад угнавшим полицейский вертолет и атаковавшим МВД Венесуэлы.

Между тем, некоторые источники на условиях анонимности и со ссылкой на пожарных отмечают, что причиной инцидента мог быть взрыв бытового газа в одном из близлежащих домов.

- Тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, погибших в Центральноафриканской республике, привезли в Москву. Останки будут переданы Следственному комитету, о дате похорон пока не известно.

- Исследование Евроконтроля говорит о том, что через 20 лет все европейские аэропорты будут чрезвычайно перегружены, каждый рейс будет опаздывать в среднем на 20 минут, а многие - гораздо дольше. Выход - расширение имеющихся воздушных гаваней или развитие сети региональных аэропортов.