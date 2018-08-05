Российские военные раздали больше тонны хлеба в четырех районах Алеппо

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщает о нарушении режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Мамухия (пять раз) и Бейт-Джнауро провинции Латакия, района Хандрат города Алеппо", - сообщил руководитель Центра генерал-майор Алексей Цыганков в воскресенье на брифинге.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - заявил Цыганков.

Он также сообщил, что в САР продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

"Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия и Шейх-Ходер города Алеппо 15 оставшимся без кормильцев семьям доставлены продовольственные наборы и комплекты школьных принадлежностей, так же мирным жителям было роздано около 1 тонны хлеба", - сказал А.Цыганков.

По его словам, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 90 сирийцам, в том числе 46 детям.

"Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1885 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 2877,96 тонн", - сообщил генерал-майор.