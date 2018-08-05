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Иран провел масштабные военные учения в Персидском заливе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Корпус стражей иранской революции подтвердил сообщения западных СМИ о проведении в Персидском заливе масштабных военно-морских учений.

"Целью учений было обеспечение безопасности международного морского пути", - цитируют иранские СМИ заявление официального представителя Корпуса Рамезана Шарифа.

Он добавил, что необходимость повышения обороноспособности Ирана в районе залива вызвано угрозами со стороны противников.

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Ранее западные СМИ со ссылками на собственные источники сообщали, что в военно-морских маневрах Ирана приняли участие до 100 судов различного типа и назначения.

СМИ связывали военно-морскую активность иранских ВМС с угрозами президента США Дональда Трамп восстановить 6 августа санкции против Ирана, которые существовали до подписания в 2015 году международного соглашения по иранской ядерной программе. Вашингтон уже объявил о выходе из него.

Санкции предусматривают, среди прочего, блокирование экспорта Ираном нефти. Они будут распространяться и на те страны, которые продолжат ее закупки.

Тегеран предупреждал, что эти меры США могут привести к перекрытию Ираном Ормузского пролива - главного пути транзита ближневосточной нефти.

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Теги: Иран, Персидский залив, США, Дональдл Трамп

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