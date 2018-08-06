Лондон попросит Москву об экстрадиции двух россиян по делу о химатаке в Солсбери

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Британские власти подготовили материалы, чтобы запросить у РФ экстрадицию двух россиян, которых следствие подозревает в совершении химической атаки в Солсбери, сообщает в понедельник The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и службах безопасности.

"Прокуратура завершила подготовку запроса на экстрадицию и готова его направить", - отмечается в сообщении.

Имена подозреваемых в статье не называются. В сообщении отмечается, что следователи сумели восстановить все перемещения этих людей с момента их прибытия на британскую территорию и до отбытия.

При этом The Guardian подчеркивает, что у Лондона нет реальных шансов добиться от РФ выдачи подозреваемых. "Россия, скорее всего, резко откажет выполнять любой запрос Великобритании об экстрадиции двух россиян, которых британская полиция считает связанными с атакой посредством нервно-паралитического вещества в Солсбери", - говорится в сообщении.

Газета пишет, что решение подать запрос на экстрадицию двух россиян последовало за ожесточенными спорами в британском правительстве. Часть министров уверены в том, что подобный запрос усилит давление на Россию и позволит привлечь ее к ответственности за химатаку. При этом другие члены британского правительства рассматривают просьбу об экстрадиции как бесполезную меру.

Издание напоминает, что запрос Лондона о выдаче в 2007 году двух россиян, подозреваемых в убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, не был удовлетворен Россией.

В начале марта у торгового центра в британском Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах против Москвы - в частности, о высылке 23 российских дипломатов. В России эти обвинения отвергают и на меры Лондона ответили зеркальными контрмерами. Скрипали весной были выписаны из больницы, они находятся в Великобритании.