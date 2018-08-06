В мире Отравление Сергея Скрипаля

Посольство РФ в Лондоне не получало запрос на экстрадицию россиян по "делу Солсбери"

Ранее о подготовке соответствующего запроса сообщила газета The Guardian

Посольство РФ в Лондоне не получало запрос на экстрадицию россиян по "делу Солсбери"
Посольство РФ в Лондоне
Фото: Reuters

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Великобритании не получало официальных обращений с британской стороны, связанных с запросом на экстрадицию российских граждан по делу о химическом инциденте в Солсбери, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.

Как сообщалось, газета The Guardian опубликовала материал о готовящемся запросе британской стороны на экстрадицию российских граждан, якобы причастных к инциденту в Солсбери.

"Мы также обратили внимание на упомянутую публикацию. Каких-либо официальных обращений на этот счет посольство не получало. Более того, приходится вновь констатировать, что такого рода утечек со ссылкой на неназванные источники было уже не менее сотни с момента инцидента в Солсбери. Поэтому полагаться на эту информацию не стоит. Мы не испытываем никакого доверия к неподтвержденным медийным вбросам", - говорится в ответе пресс-секретаря на вопрос СМИ, размещенный на сайте посольства.

"До предоставления нам официальной информации по инциденту в Солсбери рассматриваем данную публикацию как очередной вброс, направленный на заполнение информационной паузы, а также затуманивание ситуации, связанной с невыполнением Лондоном своих международных обязательств в контексте расследования покушения на убийство двух российских граждан в Солсбери", - отметил пресс-секретарь посольства.

Российский дипломат напомнил, что в России открыто уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль. "Российские правоохранительные органы, которые уже направили два запроса о правовой помощи по данному делу, неоднократно подтверждали свою готовность к взаимодействию с британской стороной. Официальный же Лондон на контакт не идет", - констатирует представитель посольства.

Публикация The Guardian

Ранее в понедельник The Guardian писала со ссылкой на источники в правительстве и службах безопасности, что власти Великобритании подготовили материалы, чтобы запросить у РФ экстрадицию двух россиян, которых следствие подозревает в совершении химической атаки в Солсбери. Имена подозреваемых в статье не называются. В сообщении отмечается, что следователи сумели восстановить все перемещения этих людей с момента их прибытия на британскую территорию и до отбытия.

При этом The Guardian подчеркивает, что у Лондона нет реальных шансов добиться от РФ выдачи подозреваемых. "Россия, скорее всего, резко откажет выполнять любой запрос Великобритании об экстрадиции двух россиян, которых британская полиция считает связанными с атакой посредством нервно-паралитического вещества в Солсбери", - говорится в сообщении.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль

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