Мать Сергея Скрипаля собралась попросить британскую визу для встречи с сыном

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Елена Скрипаль хотела бы посетить Великобританию, сообщила "Интерфаксу" ее внучка Виктория Скрипаль во вторник.

"Думаем подавать документы для визы для бабушки, чтобы она могла увидеть родных. Процедура достаточно трудная, в том числе и технически. Я хотела бы ее сопровождать, но уже несколько раз получала отказ в посещении Великобритании, поэтому не уверена, что мне позволят в этот раз", - сказала Скрипаль.

Она отметила, что с дочерью экс-сотрудника ГРУ Юлией Скрипаль может общаться только, когда она звонит сама.

"Номера телефонов мне их неизвестны, общаться можем, когда Юля звонит сама", - сказала Скрипаль.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.