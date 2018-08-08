Госсекретарь США призвал Порошенко выполнить требования МВФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с президентом Украины Петром Порошенко подтвердил неизменность позиции Вашингтона по Крыму, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео подтвердил решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не признают, и никогда не признают попыток России, касающихся аннексии Крыма", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

Одновременно Помпео "потребовал от Украины выполнить те требования МВФ, которые еще не реализованы".

Американский дипломат также приветствовал принятие на Украине законов об антикоррупционном суде и национальной безопасности, - отметил госдепартамент.

В распространенном в ночь на среду на сайте Порошенко сообщении о беседе подчеркивается, что "стороны поддержали подходы к дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств".

Кроме того, собеседники обсудили важность координации действий в рамках реализации инициативы о размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса, подтвердили позицию по газопроводу "Северный поток-2", отметила пресс-служба президента Украины.