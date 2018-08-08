Главные новости
В миреМаск собрался выкупить TeslaВ РоссииПрезидента наделят правом определять, кто получит гражданство в упрощенном порядкеВ РоссииВС РФ отклонил иск "Победы" об отмене бесплатного провоза ручной клади сверх нормы
В мире

Госсекретарь США призвал Порошенко выполнить требования МВФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с президентом Украины Петром Порошенко подтвердил неизменность позиции Вашингтона по Крыму, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео подтвердил решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не признают, и никогда не признают попыток России, касающихся аннексии Крыма", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

Одновременно Помпео "потребовал от Украины выполнить те требования МВФ, которые еще не реализованы".

Американский дипломат также приветствовал принятие на Украине законов об антикоррупционном суде и национальной безопасности, - отметил госдепартамент.

В распространенном в ночь на среду на сайте Порошенко сообщении о беседе подчеркивается, что "стороны поддержали подходы к дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств".

Кроме того, собеседники обсудили важность координации действий в рамках реализации инициативы о размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса, подтвердили позицию по газопроводу "Северный поток-2", отметила пресс-служба президента Украины.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Майк Помпео, МФВ, Петр Порошенко, Украина

Новости по теме

В мире
Маск собрался выкупить TeslaМаск собрался выкупить Tesla
Предприниматель назвал цену в $420 за акцию; некоторые участники рынка заподозрили, что это очередная шуткаПодробнее
 Испанские ВВС в Эстонии вынуждены уйти "в запас" после инцидента с истребителемИспанские ВВС в Эстонии вынуждены уйти "в запас" после инцидента с истребителем
Случайно запущенную боевую ракету пока не нашли; по сообщениям СМИ, в худшем случае она могла улететь на территорию РоссииПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Муравьиная кислота в космосе, "хоббиты" в Индонезии и сколько минут сна у нас отбирает широкополосный интернетПодробнее
 Шесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"Шесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"
Во вторник в офисах tut.by и "БелаПАН" проходят обыскиПодробнее
Задержана главный редактор крупнейшего белорусского новостного портала tut.byЗадержана главный редактор крупнейшего белорусского новостного портала tut.by
Ее и других журналистов подозревают в несанкционированном доступе к информации государственного агентства "БелТА"Подробнее
 Верховный суд Бразилии отменил решение о закрытии границы с ВенесуэлойВерховный суд Бразилии отменил решение о закрытии границы с Венесуэлой
Запрет на въезд действовал в стране несколько часовПодробнее
 Представители Турции отправятся в США обсуждать антитурецкие санкции ВашингтонаПредставители Турции отправятся в США обсуждать антитурецкие санкции Вашингтона
Достигнуто предварительное соглашение по проблемам в отношениях странПодробнее
 Свидетель по делу Манафорта признал, что вместе с ним занимался преступной деятельностьюСвидетель по делу Манафорта признал, что вместе с ним занимался преступной деятельностью
Рик Гейтс признался в составлении ложных налоговых деклараций и сокрытии денежных переводов вместе с бывшим главой предвыборного штаба Дональда ТрампаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 августа7 фото
07 августа
Фотохроника 7 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМаск собрался выкупить TeslaВ РоссииПрезидента наделят правом определять, кто получит гражданство в упрощенном порядкеВ РоссииВС РФ отклонил иск "Победы" об отмене бесплатного провоза ручной клади сверх нормыВ миреШесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"В РоссииГолодец не исключила продления срока безвизового въезда в РФ для владельцев Fan IDМоскваЗвезду фильма "Такси" Сами Насери побили в московском баре

В Хельсинки Путин предложил Трампу программу сокращения вооружений

Издание Politico утверждает, что ознакомилось с памяткой на русском языке, переданной президенту США Подробнее

В Волгограде нашли и обезвредили две мины времен ВОВ

Гребень паводка из Забайкалья миновал Хабаровск

Госсекретарь США призвал Порошенко выполнить требования МВФ

Канада призвала Россию допустить в Абхазию и Южную Осетию миссию ЕС

Иванов рассказал о переговорах с США перед конфликтом с Грузией в 2008 году

Постпред РФ при СНГ вскоре покинет свой пост

Маск собрался выкупить Tesla

Маск собрался выкупить TeslaПредприниматель назвал цену в $420 за акцию; некоторые участники рынка заподозрили, что это очередная шутка Подробнее

Шеф Пентагона не исключил вмешательства в американские выборы других стран помимо России

Дипломаты РФ в США посетили арестованного за мошенничество россиянина

Доказательства финансовых преступлений Манафорта обнаружились в его переписке

Мать Сергея Скрипаля собралась попросить британскую визу для встречи с сыном

Дальнобойщики пожаловались на многодневное ожидание в очереди на границе Грузии с РФ

Актер Насери опроверг сообщения о том, что получил травму в драке в московском баре

Основатель портала tut.by заявил о политической подоплеке дела против себя и своих коллег

Шарапова вышла во второй круг турнира в Монреале

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru