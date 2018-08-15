Главы МИД Украины и Германии обсудили вопрос размещения миротворцев ООН в Донбассе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Германии и Украины Хайко Маас и Павел Климкин в телефонном разговоре обсудили вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщает МИД Германии.

"Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе телефонного разговора сегодня с украинским коллегой Павлом Климкиным обсудил возможность миротворческой миссии ООН", - говорится в сообщении германского внешнеполитического ведомства в Twitter

Также в МИД Германии отметили, что будут продолжать работать над решением украинского конфликта.

"Нам необходимо достичь реального стойкого перемирия и прогресса в политическом процессе", - подчеркнули в ведомстве.