Мадуро назвал организатором покушения на себя лидера венесуэльской оппозиции

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник вечером выступил с телеобращением и заявил, что за покушением на него стоит один из венесуэльских оппозиционных лидеров, проживающих в Колумбии, сообщает информагентство Associated Press.

Мадуро заявил, что сразу несколько из шести задержанных в связи с субботним инцидентом в Каракасе связаны с Хулио Борхесом, исполняющим обязанности Председателя Национального Собрания Венесуэлы и ярым критиком Мадуро, который был вынужден покинуть Венесуэлу. Никаких подробностей о том, как Борхес связан с покушением, президент не привел.

Между тем, глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо заявил, что на завтрашнем заседании будет решаться вопрос о лишении неприкосновенности депутатов, причастных к подготовке покушения на президента.

В субботу во время выступления Мадуро на военном парада в Каракасе произошло несколько взрывов. По официальной версии, злоумышленники хотели убить президента с помощью дроном со взрывчаткой, однако они врезались в здание и не достигли своей цели.

Мадуро заявил, что за покушением стоит оппозиция при поддержке Колумбии; почти сразу сообщили о задержании подозреваемых. Скептики предположили, что Мадуро будет использовать этот инцидент для наступления на своих политических противников.