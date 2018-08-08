Канада призвала Россию допустить в Абхазию и Южную Осетию миссию ЕС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Россия должна позволить наблюдателям Евросоюза посетить Абхазию и Южную Осетию, находящиеся под ее контролем, заявила министр иностранных дел Канады Христи Фриланд.

"Мы призываем Россию предоставить мониторинговой миссии Европейского союза доступ на грузинские территории, которые де-факто находятся под ее контролем", - говорится в заявлении, распространенном по случаю 10-й годовщины событий на Кавказе.

В нем отмечается, что Канада требует от России соблюдения обязательств в соответствии с соглашениями от 2008 года "для достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта".

Фриланд подчеркнула, что "Канада недвусмысленно осуждает неприемлемое поведение России на мировой арене и продолжит работать совместно со своими партнерами над привлечением России к ответственности".

Одновременно канадский министр подтвердила, что Канада "стоит плечом к плечу с Грузией" и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.