Иванов рассказал о переговорах с США перед конфликтом с Грузией в 2008 году

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который в 2007 году был министром обороны РФ, рассказал о том, что прежний госсекретарь США Кондолиза Райс в личных беседах не раз уверяла его, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не перейдет "красную черту" в отношении Южной Осетии.

"Могу сейчас открыто признать, что Кондолиза Райс, будучи госсекретарем США, все время мне говорила в приватных беседах: "Сергей, не беспокойтесь, он (Саакашвили - ИФ) красную черту не перейдет"", - сообщил Иванов в интервью, опубликованном в среду в газете "Коммерсант".

При этом он подчеркнул, что "военные, генеральные штабы серьезных государств мира не наивные люди, они всегда исходят из худших сценариев развития ситуаций".

"Поэтому наш Генштаб в 2007 году - к тому времени конфликты малой интенсивности уже возникали в Южной Осетии - разработал секретный план наших действий в том случае, если в Южной Осетии начнутся полномасштабные военные действия и будут подвергнуты опасности или погибнут российские граждане. (...) Любой план он на бумаге, естественно, но там тогда сложилась такая ситуация, что мы, конечно, не ждали, что именно в этот день, в этот час так коварно, если так можно выразиться, будет это нападение на российских граждан, подчеркиваю, на российских граждан, и военнослужащих, и гражданское население, осуществлено", - добавил спецпредставитель президента РФ.

Иванов также уточнил, что не может раскрыть все детали плана Генштаба, но особо отметил, что "в плане было предусмотрено, что в случае необходимости военного вмешательства и принуждения Грузии к миру на территорию Южной Осетии вступают только воинские части, полностью укомплектованные контрактниками".

"Ни одного призывника не предусматривалось в этом плане. И это было мое требование как министра обороны в тот момент", - сказал Иванов в беседе с "Коммерсантом".