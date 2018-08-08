Сергей Иванов рассказал о неафишируемых контактах между Москвой и Тбилиси

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Россия и Грузия, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, осуществляют контакты, которые не афишируются, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший министр обороны России Сергей Иванов.

"Понимаете, в Грузии очень многие понимают, что географию не изменишь. Мы как граничили с Грузией, так и граничим. Мы соседи, у нас много связей исторических, культурных, значит, контакты будут", - сказал Иванов в интервью газете "Коммерсант".

Он отметил, что контакты на политическим уровне и до конфликта 2008 года были не интенсивные, "практически нулевые". "Я же помню прекрасно, начиная с 2007 года политических контактов на достаточно высоком уровне уже не было, были взаимные претензии и обвинения и пропагандистские войны. Да, это было, сейчас их гораздо меньше, чем в 2007 году", - сказал Иванов.

Грузия, добавил он, не является объектом первостепенного внешнеполитического внимания России. "Военная угроза с территории Грузии не исходит, если грузинская сторона хочет развивать отношения - мы к этому готовы, неоднократно об этом говорили. Не хочет - не надо", - сказал Иванов.

Вместе с тем он обратил внимание на торговые отношения двух стран, на увеличение туристического потока. "У нас почему-то зацикленность на дипломатических отношениях, ну нет их и нет, над нами, по крайней мере, не капает, нам это не мешает, жизнь продолжается", - сказал Иванов.