В Эстонии нашли возможное место падения ракеты, выпущенной испанским истребителем

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Эстонии в болотистой местности природоохранной зоны Эндла обнаружено предположительное место падения ракеты, выпущенной накануне по ошибке с истребителя ВВС Испании.

"В первой половине дня обнаружили возможное место падения ракеты. Отдаленные признаки указывают на то, что ракета там", - сообщил в среду журналистам командующий силами ВВС Эстонии полковник Рииво Валге.

Он отметил, что хотя и найдены следы взрыва, пока не удалось обнаружить фрагменты ракеты.

По его словам, инцидент не нанес ущерба деятельности гражданской авиации.

Командующий также сообщил, что инцидент произошел во время тренировки, а не в ходе отдельных учений. В зоне тренировки находились четыре истребителя, в том числе два испанских и два французских. Пилот самолета, совершившего несанкционированный пуск ракеты, сообщил тут же находившимся в воздухе коллегам о происшествии, самолеты вернулись на авиабазы.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник 7 августа по ошибке выстрелил боевой ракетой класса AMRAAM. Ракета снабжена механизмом самоуничтожения, но военные не исключают, что она могла упасть на землю.

Ранее эстонские военные заявляли, что радиус полета выпущенной ракеты составляет 100 километров, и ее выстрелили в северном - северо-западном направлении. Если бы ракета полетела на восток, теоретически она могла попасть в Печоры или по ту сторону Чудского озера.