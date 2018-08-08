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СМИ сообщили об улучшении отношений Трампа с инициатором "российского расследования"

Есть обновление от 23:35

Замгенпрокурора США Род Розенстайн и президент США ранее неоднократно критиковали друг друга

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Отношения президента США Дональда Трампа и заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна улучшились в последние месяцы, сообщает газета The Wall Street Journal.

"Они говорят один или два раза в неделю, и господин Трамп звонит господину Розенстайну по мобильному, чтобы обсудить такие вопросы, как миграция", - пишет газета со ссылкой на свой источник. Кроме того, отмечает газета, Розенстайн посещает Белый дом три раза в неделю, проводя встречи с президентом или с руководителем аппарата Белого дома Джоном Келли. Также Розенстайн регулярно обедает с главным юридическим советником Белого дома Доном Макганом, пишет газета.

Ранее Розенстайн неоднократно становился объектом нападок Дональда Трампа, в частности, когда президент критиковал расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в выборы в США.

Розенстайн курирует расследование Роберта Мюллера. Кроме того, он лично одобрил обыски дома и в офисе экс-адвоката президента Майкла Коэна, пишет The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что до встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля, Розенстайн попросил Трампа о встрече в Белом доме. На встрече он хотел узнать у Трампа, стоит ли объявлять об обвинениях в отношении 12 предполагаемых сотрудников российских спецслужб до саммита с Владимиром Путиным или после него, пишет газета. Дональд Трамп, по данным источников газеты, сказал Розенстайну публиковать обвинения как можно раньше, так как это укрепит его позицию на переговорах с Владимиром Путиным.

"Эта ситуация стала одним из последних подтверждений значительной перемены в отношениях между двумя мужчинами", - отмечает газета.

Сам Дональд Трамп, когда ему передали вопрос газеты об отношениях с Родом Розенстайном, сказал, что они "фантастические".

"У нас прекрасные отношения. Убедись, что ты им об этом сказал", - привел слова Дональда Трампа представитель Белого дома. Розенстайн не стал комментировать свои отношения с президентом. В Минюсте США заявили, что у замгенпрокурора "продуктивные рабочие отношения" с Трампом.

В середине июля Розенстайн объявил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по возможным связям предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. По версии следствия, обвиняемые взламывали компьютерные сети Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также публиковали украденные электронные письма в интернете.

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Теги: США, Дональд Трамп

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