Что случилось этой ночью: четверг, 9 августа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Источники канала NBC сообщили, что США планируют ввести новые антироссийские санкции, связанные с "делом Скрипаля". Первый пакет ограничительных мер должен вступить в силу в районе 22 августа, он в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют, например, на продажу оружия России. Второй пакет будет введен осенью, "если США не получат убедительных гарантий того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие". Эти санкции будут более болезненными для России: В частности, речь может идти о снижении уровня дипотношений и запрете на полеты "Аэрофлота" в США. Российские дипломаты в ответ заявили, что Вашингтон все еще не предоставил убедительных доказательств причастности Москвы к отравлению экс-сотрудника российской разведки, и предложили предать гласности переписку по "делу Скрипалей". Ответа пока не последовало.

- Правительство РФ возобновило обсуждение вопроса о снятии ограничений на въезд для иностранцев с ВИЧ. Инициативу изучают специалисты министерства внутренних дел РФ, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Роспотребнадзора.

- Адвокаты президента США Дональда Трампа отказались обсуждать с представителями ФБР предложенные условия дачи показаний в рамках "российского дела". Юристы обеспокоены, что президент может оговорить себя во время дачи показаний.