В Госдепе заявили о косвенном влиянии новых санкций на работу "Аэрофлота" в США

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Санкции, которые США намерены ввести в отношении России в связи с делом Скрипалей в Великобритании, не будут напрямую направлены против российской авиакомпании "Аэрофлот", однако могут затронуть его деятельность в США косвенно, сообщил в четверг представитель госдепартамента США.

"Это не будут прямые санкции в отношении "Аэрофлота", - сказал он на брифинге.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможен ли запрет полетов авиакомпании "Аэрофлот" в США, заявил, что об этом речь на данный момент не идет. "Пока ни о каких запретах речь не идет. Каких-либо официальных заявлений на этот счет мы не слышали", - сказал он.

Ранее сообщалось, что второй пакет санкций США в отношении России может включать приостановку полетов в США авиакомпании "Аэрофлот".

Союзники решат сами

Союзники США сами будут принимать решения, намерены ли они вводить санкции против России в связи с "делом Скрипаля", заявил в четверг представитель госдепа США.

"Я оставляю зарубежным партнерам право самим определять, будут ли они делать нечто подобное", - сказал он на брифинге.

При этом он напомнил, что власти США получили исчерпывающую информацию от Великобритании в связи с инцидентом с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и что в Вашингтоне согласились с версией британских экспертов.

По его словам, "нет альтернативного правдоподобного объяснения" инциденту в Солсбери, кроме причастности к нему российской стороны.

Новые санкции на подходе

Накануне вечером стало известно, что администрация США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Санкции вступят в силу "примерно 22 августа".

Второй пакет санкций администрации США против России может предусматривать существенное ограничение импорта и экспорта, существенное снижение дипломатических отношений, а также приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщил в среду телеканал NBC со ссылкой на данные неназванного представителя Госдепартамента США.