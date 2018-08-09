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Средства ПВО уничтожили беспилотник в районе базы Хмеймим в Сирии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Запущенный с контролируемой боевиками территории беспилотник сбит на дальнем подлете к российской базе Хмеймим в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков.

"9 августа средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен беспилотный летательный аппарат, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", - сказал он на брифинге в четверг.

Генерал добавил, что пострадавших или материального ущерба нет и авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Попытки атак на базу Хмеймим

Ранее боевики уже предпринимали попытки приблизиться к базе Хмеймим с использованием беспилотников. Так, об уничтожении беспилотника Цыганков сообщал 28 июля.

22 июля представитель авиабазы сообщал, что беспилотники неизвестной принадлежности дважды атаковали российскую базу Хмеймим, обе цели были уничтожены.

1 июля российские военные сообщили, что 30 июня штатные средства ПВО сбили группу дронов на удалении от базы. До этого беспилотники боевиков были сбиты 24 апреля и 21 мая.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус. Российские военные тогда заявили, что семь беспилотников были уничтожены комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили подразделения радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал "Интерфакс", оборона российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе - обеспечивается двумя дивизионами системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф". Ближнее прикрытие обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российские самолеты и вертолеты, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, поддерживают наземные операции сирийской армии против террористических группировок.

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Теги: Сирия, Хмеймим

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