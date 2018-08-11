Более 80 сельхозпредприятий возобновили работу в пригородах Дамаска

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Беженцы, которые вернулись из Ливана в пригороды Дамаска после освобождения этих территорий от террористов, трудоустраиваются на фермы и сельхозпредприятия.

По словам главы населенного пункта Хан-эш-Шейх Абдель Насера Авада, с момента освобождения населенного пункта и прилегающего района свою работу возобновили уже более 80 сельхозпредприятий.

"Сейчас у нас функционируют 85 фермерских хозяйств. Пока здесь были боевики, ни одно из них не работало", - сказал Авад. Он также отметил, что работу удалось возобновить за счет активного возвращения беженцев на родину.