В мире Военная операция России в Сирии

В Сирию из девяти стран запланировали вернуться 1,7 млн граждан

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Порядка 6,6 млн сирийских беженцев находятся на территории 27 государств, сообщает - российский Центр приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ).

"Оценочно, изъявили желание вернуться на родину 1 712 234 сирийца из девяти стран", - говорится в пресс-релизе центра, распространенном в субботу.

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Среди стран, откуда намерены вернуться беженцы, Ливан (889 тыс. 031 человек), Турция (297 тыс. 342), Германия (174 тыс. 897), Иордания (149 тыс. 268), Ирак (101 тыс. 233), Египет (99 тыс. 834), Дания (412), Бразилия (149), Австрия (68).

Сообщается, что из 45 посольств России в иностранных государствах, где находятся сирийские беженцы, двадцатью семью странами подтверждены количественные данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев относительно нахождения в этих государствах сирийских граждан. На территории данных стран находятся 6 638 413 человек.

Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулся 236 121 сирийский гражданин. Среди них 70 801 женщин и 120 253 детей, отмечается в сообщении.

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Теги: Сирия

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