Очередные два беспилотника уничтожены в районе авиабазы Хмеймим в Сирии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Два беспилотника, запущенные в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории, уничтожены за минувшие сутки, сообщил в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков.

"Не прекращаются запуски с территории подконтрольной незаконным вооруженным формированиям беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в направлении российской авиабазы Хмеймим", - заявил он.

Это не первая попытка принадлежащих боевикам беспилотников приблизиться к базе Хмеймим. За 2018 год российские военные сообщали о семи случаях попыток боевиков направить дроны к авиабазе.

Как сообщал "Интерфакс", оборона российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе - обеспечивается двумя дивизионами системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф". Ближнее прикрытие обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российские самолеты и вертолеты, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, поддерживают наземные операции сирийской армии против террористических группировок.