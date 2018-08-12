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Российские военные уничтожили два беспилотника у авиабазы Хмеймим

Оба дрона были запущены боевиками с территории Идлибской зоны деэскалации

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Средства контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим прошедшие сутки обнаружили два беспилотника, запущенных в направлении авиабазы с территории Идлибской зоны деэскалации. Район запуска находится под контролем незаконных вооруженных формирований, сообщают российские военные.

"Штатными зенитными огневыми средствами воздушные цели были уничтожены на безопасном удалении от авиабазы. Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - сообщил начальник центра по примирению враждующих в Сирии сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, добавил Цыганков.

По данным российских военных, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

Кроме того, по словам Цыганкова, в течение суток были зафиксированы обстрелы позиций правительственных войск в населенных пунктах Бейт-Смайра, Сафсара, Кинсибба, Мамухия, Нахшебба, Хамрат, Сальма, Шиллиф и Кабух провинции Латакия, района ТЭЦ в населенном пункте Махарда, позиций правительственных войск в районе горы Телль-Баззам провинции Хама, а также района Халидея, позиций батальона охраны научно-исследовательского центра (четыре раза), позиций правительственных войск в городе Алеппо, района Халаса, Маканис-эд-Дувайри и жилого квартала Хаий-эль-Халидия города Алеппо.

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Теги: Сирия, Россия

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