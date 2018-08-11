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Российские военные в Сирии уничтожили беспилотник в ударном снаряжении

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Беспилотник в ударном снаряжении, запущенный боевиками к российской базе Хмеймим в Сирии, был уничтожен на подлете зенитными средствами, сообщил на брифинге в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков.

"11 августа в темное время суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА в ударном снаряжении, запущенный с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям", - сказал Цыганков.

По его словам, "штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы".

"Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - добавил он.

Руководитель Центра по примирению также проинформировал, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, российские военные продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Ройсет-Рушу (дважды), Бейт-Смайра, Мсибин, Сафсара и Бариша, а также позиций правительственных войск в районе населенных пунктов Чифтлин-Ханифа и Мамухия провинции Латакия, научно-исследовательского центра (дважды), академии Асада, района Аль-Хамдания (пять раз) в городе Алеппо, а также населенного пункта Хальфая провинции Хама", - сказал Цыганков.

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Теги: Сирия, Россия, Хмеймим

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