Взрыв на севере Сирии унес жизни более 35 человек

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Не менее 36 человек, включая детей, погибли в сирийской деревне Сармада (провинция Идлиб), расположенной вблизи границы с Турцией, в результате взрыва, передает в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на представителей сирийской оппозиции.

Также сообщается о большом числе раненых.

По данным оппозиционеров, взрыв прогремел в подвале одного из зданий, где хранилось вооружение. После взрыва произошло обрушение двух зданий.

Оружейный склад принадлежал группе, связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - ИФ), отмечает AP.