Ветер и нулевая видимость мешают добраться к месту жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Сложные метеоусловия могли спровоцировать жесткую посадку вертолета Ми-8 с российскими альпинистами на пике Исмоили Сомони (бывший пик Коммунизма), эти же метеоусловия в понедельник утром осложняют работу спасателей в районе места падения, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе, созданном в связи с ЧС.

"Вторые сутки там сложнейшие метеоусловия: сильный ветер и практически нулевая видимость. Предварительно это и стало основными факторами жесткой посадки", - сказал источник.

"Ориентировочные координаты места жесткой посадки известны. Однако сложные метеоусловия не позволяют с воздуха вплотную подойти к склону", - сказал источник

Ранее сообщалось, что три вертолета вылетели к предполагаемому месту жесткой посадки.

Собеседник агентства сообщил, что на борту Ми-8 совершившего жесткую посадку могли находиться 13 альпинистов, в том числе несколько россиян - опытных инструкторов, членов Федерации альпинизма РФ из Москвы и Воронежа, Кирова и других городов, а также гражданин Белоруссии - житель Минска.

Связь с экипажем и пассажирами до сих пор установить не удалось.

По предварительным данным, на борту могут быть пострадавшие. "С места сообщают о пострадавших, состояние пока не установлено. Эта информация будет уточняться и проверяться", - сказал источник.

Спасательную операцию координирует комитет по ЧС и ГО при правительстве Таджикистана при содействии МВД, ГКНБ, Министерства обороны, Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане при транспортировке в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек альпинистов, совершивших восхождения на пик Исмоили Сомони, совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.

Пик Исмоили Сомони, который в прошлом назывался пиком Коммунизма и считался высочайшей точкой бывшего СССР, является высочайшей вершиной Таджикистана - 7495 метров, гора находится в хребте Академии наук республики.