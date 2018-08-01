Родственники жертв пожаров в Греции подали иски против чиновников, пожарных и полиции

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Члены семей двух погибших при пожарах, вспыхнувших на прошлой неделе близ Афин, подали иски против пожарных, полиции, а также ряда госчиновников, сообщает в среду газета Kathimerini.

Ответчиками по искам являются глава секретариата гражданской обороны Греции Яннис Капакис, губернатор Аттики Ирена Дору, мэр города Марафон Илиас Псинакис, а также ряд других чиновников и сотрудников пожарных служб и полиции.

В исках содержатся обвинения в адрес властей Греции в совершении убийств по неосторожности и оставлении людей в опасности. В частности, речь идет о том, что греческие власти бездействовали, не приняв достаточных и своевременных мер для того, чтобы остановить распространение огня.

В частности, по словам заявителей, два человека в возрасте 70 и 73 лет оказались запертыми в своем доме в афинском пригороде Нео-Вуца, который был окружен огнем. Их тела были обнаружены на следующий день после возникновения пожаров.

Сроки рассмотрения исков и вынесения по ним решений не уточняются.

Пожары вспыхнули 23 июля в курортном районе Восточная Аттика, жертвами стали свыше 90 человек. Их считают самыми страшными, начиная с 1900 года.

Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас ранее заявил, что наиболее вероятной причиной возникновения пожаров стал поджог. Большое число жертв вызвало критику в адрес греческого правительства, которое обвиняют в недостаточной готовности к пожароопасному сезону в этом году.