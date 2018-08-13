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Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Армении (1998-2008 гг.) Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения в виде ареста.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", Апелляционный суд постановил изменить меру пресечения в связи с тем, что Кочарян как бывший глава государства обладает неприкосновенностью.

Кочарян освобожден в зале суда.

28 июля суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента страны, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Кочарян был арестован на два месяца.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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Теги: Армения, Роберт Кочарян

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