Американские чиновники рассказали о проблемах Трампа с географией и протоколом

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Несколько чиновников, близких к президенту США Дональду Трампу, рассказали об отношении американского лидера к протокольным мероприятиям, а также о его оговорках при произнесении географических наименований, пишет газета Politico.

Так, один из бывших сотрудников Совета национальной безопасности Белого дома сообщил изданию, что Трампа неоднократно приходилось отговаривать от звонков лидерам стран в другом полушарии, так как президент не учитывал разницу в часовых поясах.

"Ему непросто было объяснить, что лидер страны, которому около 80-85 лет, не всегда бодрствует в 10:30 утра или в 11 вечера по местному времени", - сказал бывший представитель Совета нацбезопасности.

"Когда он (Трамп - ИФ) хочет позвонить кому-то (. . .), он крайне импульсивен в таких случаях. И он не думает о том, сколько сейчас времени", - добавил он.

Также источники издания сообщали, что американский президент однажды, изучая карту Южной Азии перед встречей с индийским премьером в 2017 году, ошибочно назвал страну Непал "Нипл", а также шутил над схожестью названия страны Бутан с английским словом "button" ("кнопка" (англ.) - ИФ).

"Подчеркнутое соблюдение протокола - это проявление уважения к людям. Когда президент не соблюдает протокол, это знак неуважения", - отметила Венди Шерман, экс-представитель Госдепа при администрации Клинтона и Обамы.

Сторонники Трампа со своей стороны называют внимание к подобным инцидентам раздутым.

"Президент выстроил крепкие взаимоотношения - не только дружеские, но и откровенные - со многими ближайшими союзниками США. Он даже проводит рабочие переговоры по телефону с соперниками США, добиваясь стабильности во взаимоотношениях... Иностранные лидеры уважают то, что президент готов принимать от них звонки днем и ночью", - рассказала газете представитель Белого дома Сара Сандерс.

Ранее географические оговорки президента США уже привлекали внимание общественности. Так, в сентябре 2017 года американские и международные СМИ активно обсуждали оговорку Трампа, когда он назвал африканскую страну Намибию "Намбией".