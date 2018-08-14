Обвинение на процессе Манафорта завершило допрос свидетелей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Обвинение завершило допрос свидетелей по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, сообщил телеканал CNN со ссылкой на прокурора Грега Андреса.

По его словам, после того, как на протяжении 10 дней 27 свидетелей давали свои показания, обвинения объявило об окончании допроса.

Защита в свою очередь не обозначила, собирается ли она вызывать свидетелей со своей стороны.

В отношении Манафорта возбуждены два дела, которые рассматриваются в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния, США) и в окружном суде столичного округа Колумбия.

Манафорта, в частности, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую партию регионов и бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые он отмывал через офшоры. Сторона обвинения настаивает на том, что в 2006 году доход Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Деньги были направлены Манафорту для того, чтобы он поддерживал Януковича. После того, как экс-глава Украины в 2014 году покинул страну, доход Манафорта резко упал, отмечала британская газета "Гардиан".

Западные СМИ сообщили, что Манафорт может быть приговорен к длительному лишению свободы в том случае, если его признают виновным по всем предъявленным пунктам обвинения. Обвинения в адрес Манафорта были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Мюллера, посвященного якобы имевшему место вмешательству России в американские выборы в 2016 году.