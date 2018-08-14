Британская полиция назвала инцидент с наездом автомобиля в Лондоне терактом

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Полиция Великобритании рассматривает инцидент с наездом автомобиля на ограждение возле здания парламента в Лондоне как теракт.

"На данном этапе мы рассматриваем это как террористическое нападение, контртеррористическое подразделение британской полиции сейчас ведет расследование", - говорится в заявлении полиции Лондона.

Водителя машины, задержанного в связи с инцидентом, подозревают в совершении теракта.

Во вторник утром в Лондоне автомобиль въехал в заграждение близ здания парламента Лондона. Два человека получили незначительные травмы, россиян среди пострадавших нет.

Полиция в связи с инцидентом начала масштабную операцию, несколько улиц возле места происшествия были перекрыты. Станция метро "Вестминстер" в Лондоне до сих пор остается закрыта для пассажиров.