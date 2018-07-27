Путин пригласил Трампа в Москву

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности приехать в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, если будут созданы соответствующие условия, и отметил, что российская сторона готова пригласить американского лидера в Москву.

"Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, и я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторюсь: если там будут созданы соответствующие условия", - заявил Путин на пресс-конференции в Йоханнесбурге по итогам саммита БРИКС, подчеркнув, что эти условия должны создаваться в обеих странах.

"Что касается встречи, я прекрасно понимаю, что у президента Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие", - добавил российский лидер.

Путин отметил, что у РФ и США есть планы контактов на высшем уровне на "двадцатке" и других международных форумах.

"Так что, несмотря на все сложности, в данном случае на сложности во внутриполитической жизни США, контакты наши продолжаются", - подчеркнул президент.

После встречи двух лидеров в Хельсинки, которая состоялась 16 июля, в Белом доме сообщили, что власти США пригласили Владимира Путина посетить Вашингтон осенью этого года, уточнив, что приглашение было передано через советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Однако 25 июля Болтон уточнил, что следующий саммит президентов США и РФ состоится не ранее 2019 года.

При этом оба лидера напоминали, что они будут могут встретиться на полях международных мероприятий, включая G20.