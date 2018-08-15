Сбивший пешеходов в центре Лондона водитель оказался выходцем из Судана

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Британская полиция установила личность водителя, сбившего во вторник пешеходов в центре Лондона, - им оказался 29-летний выходец из Судана Салих Хатер, сообщает в среду газета The Telegraph.

По информации издания, молодой человек жил в небольшой квартире в Бирмингеме. По словам друзей Хатера, он переехал в Великобританию около пяти лет назад и получил подданство этой страны.

Он увлекался футболом, а также любил поп-музыку. В его профиле в фейсбуке указано, что его любимые исполнители - певицы Селин Дион и Рианна.

Газета отмечает, что.Хатер учился в обычной школе города Вад-Медани в центральной части Судана, где его родители занимались фермерством. После школы он поступил в Университет науки и технологий Судана на факультет инженерии.

В фейсбуке у него более 300 друзей. Согласно информации на его странице, молодой человек работал менеджером в магазине. Последний "пост" на его стене был сделан 17 июля.

Согласно информации The Telegraph, в прошлом Хатер не попадал в поле зрения Скотланд-Ярда или британских разведслужб.

Во вторник водитель серебристого седана Ford Fiesta протаранил ограждение на въезде на территорию британского парламента в Лондоне, сбив нескольких пешеходов. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был задержан и доставлен в отделение полиции.

Британские полицейские рассматривают инцидент с наездом автомобиля в Лондоне как теракт. Расследованием занимаются следователи из отдела по противодействию террористическим угрозам, задержанного подозревают в терроризме.

Задержанный, как сообщалось, не сотрудничал со следователями.