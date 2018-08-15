Армения предложила передать полномочия в Совбезе ОДКБ премьеру страны

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Представители Армении предложили внести изменения в устав Организации Договора о коллективной безопасности, в соответствии с которыми эту страну в Совете безопасности ОДКБ будет представлять премьер-министр, сообщила пресс-служба организации в среду.

По данным пресс-службы, инициатива прозвучала на заседании постоянного совета ОДКБ во вторник.

"Также был рассмотрен проект протокола о внесении изменений в договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, которые были предложены армянской стороной в связи с вступлением в силу изменений в конституцию республики Армения. В соответствии с ними принятие решений по вопросам, рассматриваемым Советом коллективной безопасности ОДКБ, отнесено к компетенции премьер-министра республики Армения" - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что постоянный совет ОДКБ принял решение направить проекты документов одним пакетом на внутригосударственное согласование.

Генеральным секретарем ОДКБ в настоящее время является представитель Армении Юрий Хачатуров. В июле он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного армянскими правоохранительными органами.

Специальная следственная служба Армении выдвинула против него обвинения в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Тогда участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В то время Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Генсеком ОДКБ он был назначен в 2017 году на три года.

28 июля Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Хачатурова. Специальная следственная служба Армении разрешила ему покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.

Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации.

По обвинению в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году был арестован также экс-президент республики Роберт Кочарян, но на днях он был освобожден из-под стражи.

Армянское правительство в настоящее время возглавляет Никол Пашинян.