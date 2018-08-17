Силуанов оценил новый рейтинг Fitch

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "позитивный".

Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах были подтверждены на отметке "F3", потолок странового рейтинга - "BBB-", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах - "BBB-".

Рейтинги РФ учитывают хорошие сбалансированность бюджета и внешнее финансирование, а также эффективную экономическую политику против ослабления перспектив роста по сравнению с конкурентами, но при этом высокую зависимость от сырьевых товаров, слабые стандарты управления и геополитическую напряженность.

"Прогноз "позитивный" отражает продолжающийся прогресс в осуществляемой государством экономической политике, которую поддерживают возросшая гибкость обменного курса рубля, приверженность таргетированию инфляции и взвешенная фискальная стратегия", - отмечается в сообщении.

Это повышает макроэкономическую стабильность и устойчивость экономики страны к потрясениям, полагают аналитики агентства.

"Российская экономика хорошо справилась с новым раундом санкций США, объявленных в апреле, несмотря на некоторую первоначальную волатильность. Тем не менее, перспектива дополнительных более жестких санкций США значительно увеличилась со времени выхода нашего последнего обзора в феврале, сохраняя риски для гибкости суверенного финансирования, доступа частного сектора к международному финансированию, макроэкономической волатильности, а также оказывая давление на перспективы роста экономики", - отмечается в сообщении.

Годовая инфляция опустилась до минимальных в истории уровней 2,5% в июле, но к концу 2018 года ускорится до целевого уровня ЦБ в 4%. Средняя инфляция по итогам текущего года увеличится до 4,5% из-за повышения НДС, а затем темпы роста потребительских цен замедлятся до 4,3% в 2020 году, полагают аналитики агентства. Потенциальные повышательные риски для текущего прогноза инфляции связаны с устойчивым давлением со стороны ослабления курса российского рубля.

Налогово-бюджетная политика остается разумной и согласуется с макроэкономической стабильностью и сокращением от нефтяной зависимости. Несмотря на более высокие, чем заложено в бюджете, цены на нефть и запланированное увеличение расходов в приоритетных областях, правительство поддерживает политику, нацеленную на достижение сбалансированного первичного бюджета в среднесрочной перспективе, и наращивает свои резервы, когда цены на нефть превышают $40 за баррель, хотя Fitch оценивает нынешний уровень безубыточности для нефти в районе $58 в 2018 году.

В 2018 году Россия вернется к профициту федерального бюджета, он составит 1% ВВП (первоначально предусматривался дефицит в 1,3% ВВП), что отражает более высокие цены на нефть, продолжающийся рост выручки от ненефтегазовой отрасли и ограниченные расходы. В следующем году профицит бюджета увеличится до 1,9% ВВП и опустится до 0,9% ВВП в 2020 году. Это лучше медианного показателя государств с рейтингами "BBB".

Fitch прогнозирует, что отрицательное сальдо без учета нефтяных доходов в 2019-2020 гг сократится до 6% ВВП, что станет минимальным показателем с 2007 года.

Эксперты агентства ожидают, что объем федерального госдолга с учетом госгарантий и задолженности на уровне субъектов повысится в текущем году до 16,2% ВВП и достигнет 16,6% ВВП в 2020 году. Тем не менее, долговая нагрузка России останется одной из самых низких среди стран с рейтингами группы "BBB".

По оценке Fitch, темпы роста экономики РФ составят 1,8% в 2018 году и замедлятся до 1,5% в следующем году. В 2020 году подъем усилится до 1,9%. При этом медианные темпы экономического роста для категории "ВВВ" прогнозируются в среднем в районе 3,2% в 2019-2020 гг.

"Непредсказуемость внутриполитического курса США и санкционной политики означает, что риск дальнейшей эскалации санкций против России представляет собой понижательный риск для экономики и прогноза суверенного рейтинга", - отмечается в сообщении агентства.

Профицит бюджета, низкий госдолг, финансовые активы, местный рынок и значительные валютные резервы означают, что Россия сможет противостоять санкциям, ограничивающих иностранных инвесторов от владения и проведения операций с новыми госбумагами, хотя это увеличит стоимость привлечения финансирования. При этом агентство не ожидает, что США введут санкции, которые будут препятствовать обслуживанию существующего госдолга. Базовый случай Fitch также не включает санкции, которые будут ограничивать российские банки от проведения операций в долларах США. Тем не менее, нынешние санкции и неопределенность в отношении типа и масштабов будущих санкций, вероятно, продолжать оказывать давление на перспективы роста экономики.

"Fitch исходит из того, что санкции против РФ, введенные США и Европейским союзом, останутся в силе в долгосрочной перспективе", - говорится в пресс-релизе.

Эксперты агентства в настоящее время прогнозируют среднюю цену нефти марки Brent на уровне $70 за баррель в этом году, $65 за баррель в следующем году и $57,5 за баррель в 2020 году.

Основные факторы, которые вместе или по отдельности могут привести к позитивным рейтинговым действиям: дальнейшее улучшение макроэкономической стабильности за счет усиления основ ДКП и фискальной политики, несмотря на санкционные риски; дальнейшее укрепление финансовых и внешних экономических буферов, например, благодаря устойчивому росту цен на нефть и непредвиденным доходам; проведение структурных реформ, которые повышают потенциал роста экономики.

Поводами для негативных рейтинговых действий могут стать: усиление геополитической напряженности или введение дополнительных санкций, ухудшающих макроэкономические показатели и финансовую гибкость РФ, или препятствующих обслуживанию долга; ослабление мер денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, которые поддерживают экономику и бюджет; устойчивое снижение международных резервов, сообщается в пресс-релизе.