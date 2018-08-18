Немногочисленный ЛГБТ-парад прошел в Одессе под охраной полиции

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Около 100 представителей квир-культур приняли участие в ЛГБТ-параде в центре Одессы, который прошел от Воронцовского дворца до здания Одесского горсовета, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Мероприятие прошло без инцидентов, не считая нападения двух мужчин на участника парада перед его началом.

Сотрудники полиции задержали нападавших и доставили их в Приморский райотдел. По словам начальника управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Одесской области Ивана Ищенко, действия задержанных могут быть квалифицированы по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, Ищенко отметил, что для охраны участников парада было привлечено около 800 сотрудников полиции. Также правоохранители огородили маршрут проведения парада заграждениями и техникой.

Однако такие меры оказались излишними: всего около 30 представителей националистических организаций встретили участников парада в конце маршрута и какое-то время выкрикивали в их адрес оскорбления, но не пытались напасть.

В июне в Киеве прошло шествие, организованное ЛГБТ-сообществом, оно продлилось всего около 20 минут.