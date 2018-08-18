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Путин и Меркель обозначили планируемые к обсуждению темы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выступили с заявлениям для прессы в преддверии своих переговоров, которые стартуют в резиденции правительства в замке Мезеберг.

Так Меркель заявила, что хотела бы обсудить с президентом РФ правозащитную тематику.

"Конечно, мы поговорим и по актуальным вопросам прав человека", - сказала канцлер журналистам перед началом встречи с Путиным.

Она также добавила, что что они обсудят на встрече в Мезеберге поставки газа в ЕС через Украину.

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"В контексте Украины мы поговори и о транзите газа. Я считаю, что даже после запуска "Северного потока 2" Украина должна продолжить играть свою роль в газовом транзите в Европу. Я очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой тематике вместе с европейским союзом", - сказала она.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин заявил: "Хочу еще раз подчеркнуть: "Северный поток 2" - это исключительно экономический проект и он не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины".

"Я знаю по этому поводу позицию федерального канцлера, которая постоянно эту тему поднимает. Хочу отметить, что главное - чтобы этот транзит украинский, он традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", - заключил Путин.

Кроме того, российский лидер призвал Европу активизировать оказание гуманитарной помощи тем районам Сирии, куда уже могут вернуться беженцы.

"Важно наращивать и гуманитарную составляющую, имею в виду оказание гуманитарной помощи сирийскому народу и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей", - сказал В.Путин, выступая с заявлением перед началом своих переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он напомнил, что в Иордании - один миллион беженцев, так же и в Ливане, Турции три миллиона беженцев.

Также он сообщил, что будет затронута тема Ирана. Путин подчеркнул, что крайне важно сохранить "одобренную советом безопасности ООН многостороннюю договоренность, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения".

Канцлер Германии сказала также о намерении обсудить с президентом РФ весь комплекс двусторонних отношений, в том числе возможность продолжения различных перекрестных Годов России и Германии, в том числе очередное заседание Петербургского диалога гражданских обществ РФ и Германии.

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Теги: Владимир Путин, Ангела Меркель, Германия

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