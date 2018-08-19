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Российские военные в Сирии организовали и провели почти 1,9 тыс. гуманитарных акций

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские военные во время гуманитарных операций в Сирии раздали беженцам и мирным жителям почти 3 тыс. тонн продовольствия, предметов первой необходимости и питьевой воды в качестве гуманитарной помощи, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Всего российской стороной организовано и проведено 1898 гуманитарных акций, в ходе которых доставлено и распределено сирийским гражданам 2 914 тонн продовольствия, предметов первой необходимости и бутилированной воды", - сказал он.

Цыганков отметил, что в ходе гуманитарных акций людям не только раздают продовольственные наборы, в которые входят консервы, крупы, мука и сахар, но и российскими военными медками проводятся осмотры и выдаются лекарственные препараты.

Российские военные на территории Сирии также занимаются разминированием в освобожденных от боевиков районах, сопровождают гуманитарные конвои ООН, оказывают помощь вернувшимся в страну беженцам, а специалисты из РФ также совместно с сирийскими коллегами осуществляют восстановление домов, коммуникаций и объектов инфраструктуры, а также памятников и культурных ценностей, разрушенных террористами.

19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи, который провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 2008 году в целях повышения информированности общества о необходимости проведения таких акций. Кроме того, согласно резолюции Ассамблеи, 19 августа также вспоминают тех, кто погиб при проведении гуманитарных акций во всем мире.

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Теги: Сирия, Россия

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