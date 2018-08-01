Кадыров призвал не приплетать религию к убийству журналистов в ЦАР

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказал мнение, что съемочную группу, в которую входил журналист Орхан Джемаль, расстреляли в Центральноафриканской республике бандиты, не имеющие отношения к исламу.

"Отдельные СМИ пишут, что предположительно расстреляла журналистов повстанческая организация "Селека", и прибавляют к этому прилагательное "мусульманская". Их расстреляли не мусульмане, не христиане, а уголовники, бандиты, преступники, независимо от того, какую организацию или ведомство они представляют", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".

"Когда в США молодой парень расстреливает школу, никто не уточняет его религиозную принадлежность. И Орхан Джемаль был мусульманином, сыном известного исламского деятеля Гейдара Джемаля. Двое других его товарищей, скорее всего, православными. Но они все убиты", - написал глава Чечни.

Он выразил надежду, что правоохранительные ведомства и МИД России сделают все необходимое для поимки преступников. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Под ногами виновных должна гореть земля! Наказать строго!", - добавил он.

"Появилась информация, что командировка не была должным образом оформлена, не имелись на руках соответствующие документы, не было поставлено в известность наше посольство в ЦАР. Если соответствует действительности факт их отправки в ЦАР по туристическим визам, то нужно предъявить строгий спрос и к тем, кто организовал это, зная, что подвергает их жизни реальной опасности", - заявил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что в Центральноафриканской республике погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они снимали фильм о частных военных компаниях совместно с "Центром управления расследованиями" Михаила Ходорковского.

Associated Press со ссылкой на данные властей ЦАР отмечает, что на них напали 10 человек, на них были тюрбаны, они говорили по-арабски.

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).