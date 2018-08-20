Российские инспекторы посетят 21 августа французский военный объект

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российская группа инспекторов планирует во вторник посетить военный объект Вооруженных сил Франции, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Инспекторы посетят военный объект Франции в месте его обычного расположения (...)", - отметил он. "На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - сказал С.Рыжков.

Посещение будет проводиться в течение одного дня.

Инспекция проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники, сообщил Сергей Рыжков.