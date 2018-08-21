Сэнатор Рэнд Пол назвал политизированным расследование "российского следа" в делах США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Расследование российского вмешательства в дела Соединенных Штатов имеет явную политическую направленность и вылилось только в выдвижению различного рода обвинений в адрес Москвы, считает американский сенатор-республиканец Рэнд Пол.

"Это в высшей степени политизированное расследование. А ситуация на деле такова: единственное, что из него вытекает - мы обвиняем Россию в чем-то, например, во взломе чьей-то электронной почты", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Сенатор добавил, что это относится и к расследованию в отношении Пола Манафорта - бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, "что реально никак не связано с Россией или Дональдом Трампом".

Рэнд Пол отметил, что "некоторые СМИ слишком сфокусированы на России".

"Но когда спрашиваешь их, какие вопросы вас интересуют больше всего, они отвечают, что это рабочие места, экономика, иммиграция, пограничный контроль", - заявил он.

Сенатор сказал: "Я думаю, что все мы должны как бы перечитывать статьи, чтобы понять, когда и что было сказано, что уже миновало. Все очень запутанно. Но это действительно не влияет на нормальную жизнь большинства людей".