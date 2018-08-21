Главные новости
В миреMicrosoft обвинила РФ во вмешательстве в американские выборы в КонгрессВ миреГлава британского МИД собрался убедить Трампа ужесточить санкции против РоссииВ РоссииСнос сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово завершен
В мире

Что случилось этой ночью: вторник, 21 августа

Новые обвинения в рамках дела о "российском следе", стрельба в Лондоне и снос "Зимней вишни"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава МИД Великобритании Джереми Хант планирует в рамках визита в США убедить Дональда Трампа ужесточить санкции против РФ.

- В самих США получило новый толчок дело о "вмешательстве России" в выборы. С одной стороны, сенатор Рэнд Пол, возивший письмо Трампа в Москву, считает дело излишне политизированным, а СМИ — чересчур зацикленными на России. С другой — корпорация Microsoft обвинила "связанные с ГРУ группировки хакеров" в подготовке вмешательства в предстоящие выборы в Конгресс.

- Три человека пострадали в результате стрельбы в Лондоне. Полиция не считает инцидент террористическим актом.

- В Кемерове закончили снос здания сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня". Обустройство сквера на месте ТЦ обсудят с родственниками погибших, общественность привлекать не будут.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В мире
Microsoft обвинила РФ во вмешательстве в американские выборы в КонгрессMicrosoft обвинила РФ во вмешательстве в американские выборы в Конгресс
За вмешательством стоит хакерская группа, связанная с ГРУ, уверены в компанииПодробнее
 Сэнатор Рэнд Пол назвал политизированным расследование "российского следа" в делах СШАСэнатор Рэнд Пол назвал политизированным расследование "российского следа" в делах США
Он обвинил ряд американских СМИ в излишнем фокусе на РоссииПодробнее
 Глава британского МИД собрался убедить Трампа ужесточить санкции против РоссииГлава британского МИД собрался убедить Трампа ужесточить санкции против России
Джереми Хант также планирует обсудить этот вопрос с НАТОПодробнее
 Правительство Молдавии решило не заключать новый договор с "Газпромом"Правительство Молдавии решило не заключать новый договор с "Газпромом"
Министр экономики страны заявил, что Кишинев будет ждать строительства газопровода, который свяжет газотранспортные системы Молдавии и РумынииПодробнее
Иран не намерен пересматривать соглашение по атомуИран не намерен пересматривать соглашение по атому
Министр иностранных дел Ирана надеялся на отмену санкцийПодробнее
 Болтон встретится с ПатрушевымБолтон встретится с Патрушевым
На встрече обсудят "широкий спектр вопросов", в том числе сирийскийПодробнее
 Стало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в ЕгиптеСтало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в Египте
Захороненные в гранитном саркофаге люди не были древними правителями, а жидкость внутри не была эликсиром жизниПодробнее
 В Тегеране заподозрили США в подготовке госпереворота в ИранеВ Тегеране заподозрили США в подготовке госпереворота в Иране
На этой неделе при госдепе США была создана Инициативная группа по ИрануПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 августа6 фото
20 августа
Фотохроника 20 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии8 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреMicrosoft обвинила РФ во вмешательстве в американские выборы в КонгрессВ миреГлава британского МИД собрался убедить Трампа ужесточить санкции против РоссииВ РоссииСнос сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово завершенВ миреСэнатор Рэнд Пол назвал политизированным расследование "российского следа" в делах СШАВ РоссииСлушания по изменениям пенсионного законодательства пройдут в ГосдумеЭкономикаТурция пожаловалась в ВТО на действия США

Россияне скорее одобрили ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году

О "Пражской весне" знает лишь треть респондентов Подробнее

Microsoft обвинила РФ во вмешательстве в американские выборы в Конгресс

Microsoft обвинила РФ во вмешательстве в американские выборы в КонгрессЗа вмешательством стоит хакерская группа, связанная с ГРУ, уверены в компании Подробнее

Что случилось этой ночью: вторник, 21 августа

Новые обвинения в рамках дела о "российском следе", стрельба в Лондоне и снос "Зимней вишни" Подробнее

Снос сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово завершен

Снос сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово завершенПроект сквера на месте трагедии не будут обсуждать с общественностью Подробнее

Моряки попросили профсоюз помочь им в репатриации с судна "Палладий"

Судно с пятью российскими моряками в экипаже застряло в Южной Корее Подробнее

Более 137 тыс. га тайги загорелись на севере Иркутской области

Три человека пострадали в результате стрельбы в британской столице

Сэнатор Рэнд Пол назвал политизированным расследование "российского следа" в делах США

Сэнатор Рэнд Пол назвал политизированным расследование "российского следа" в делах СШАОн обвинил ряд американских СМИ в излишнем фокусе на России Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru