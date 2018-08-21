Что случилось этой ночью: вторник, 21 августа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава МИД Великобритании Джереми Хант планирует в рамках визита в США убедить Дональда Трампа ужесточить санкции против РФ.

- В самих США получило новый толчок дело о "вмешательстве России" в выборы. С одной стороны, сенатор Рэнд Пол, возивший письмо Трампа в Москву, считает дело излишне политизированным, а СМИ — чересчур зацикленными на России. С другой — корпорация Microsoft обвинила "связанные с ГРУ группировки хакеров" в подготовке вмешательства в предстоящие выборы в Конгресс.

- Три человека пострадали в результате стрельбы в Лондоне. Полиция не считает инцидент террористическим актом.

- В Кемерове закончили снос здания сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня". Обустройство сквера на месте ТЦ обсудят с родственниками погибших, общественность привлекать не будут.