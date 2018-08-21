Три человека пострадали в результате стрельбы в британской столице

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В результате стрельбы у лондонской станции метро "Кингсбери" на северо-западе города ранения получили три человека, сообщили местные власти.

Инцидент произошел в понедельник вечером. Неизвестный открыл огонь, после чего завязалась перестрелка с прибывшей на место полицией, сообщили СМИ с места события.

Станция метро была закрыта, прилегающие улицы перекрыты, полиция начала расследование и поиски стрелка. Пока о задержаниях кого-либо не сообщалось.

Полиция, как отмечается в сообщениях, не считает инцидент террористическим актом.