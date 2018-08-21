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Путин и король Иордании обсудили по телефону проблему возвращения сирийских беженцев

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии обсудили во вторник по телефону президент РФ Владимир Путин и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II, сообщает пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено работе по обеспечению возвращения сирийских беженцев и временно перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в контексте сирийского урегулирования "отмечено эффективное взаимодействие соответствующих министерств и ведомств двух стран".

В ходе разговора Путин и король Иордании обменялись поздравлениями по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, выразили удовлетворение дружественным и конструктивным характером российско-иорданского сотрудничества. Путин поздравил Абдаллу II и весь иорданский народ с праздником Курбан-байрам, добавили в пресс-службе.

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Теги: РФ, Иордания, Сирия

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