Структурам ООН секретным указом запретили восстанавливать экономику Сирии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Политический департамент ООН в конце прошлого года издал секретную директиву, запрещающую структурам организации участвовать в восстановлении Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник на пресс-конференции в Москве.

"Политический департамент секретариата ООН ещё в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики. Только гуманитарная помощь, больше ничего", - сказал Лавров.

Глава российской дипломатии рассказал, что поинтересовался у генсека ООН Антониу Гутерриша, "почему подобные вопросы становятся предметом неких секретных секретариатских внутренних директив" и почему о них не информирует Совет Безопасности ООН.

По словам министра, генсек ООН пообещал разобраться в этой ситуации.

"Я убеждён, что все согласятся в недопустимости попыток одной группы стран манипулировать в своих корыстных геополитических интересах секретарствами международных организаций, чьи сотрудники обязаны быть беспристрастными и независимыми", - подчеркнул Лавров.

Также глава российского МИД заявил, что Соединенные Штаты препятствуют восстановлению районов Сирии, контролируемых правительством страны.

"Вот несколько дней назад в Вашингтоне был Стаффан де Мистура (спецпосланник ООН по Сирии - ИФ), встречался с Майком Помпео (госсекретарь США - ИФ), и по итогам их переговоров госдепартамент в комментарии употребил такое выражение, как "даже обсуждать преждевременно вопрос о восстановлении Сирии", - сказал Лавров.

По его словам, было заявлено, что "сначала нужно достичь прогресса в политическом урегулировании, так называемом политическом переходе".

"Отмечу при этом, что такие условия и такие предварительные требования США выдвигают исключительно в отношении тех районов, которые контролирует правительство Сирийской Арабской республики. Которые были освобождены от игиловцев и нусровцев (ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра запрещены в РФ - ИФ) и прочих террористов", - сказал Лавров.