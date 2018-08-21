Экс-адвокату Трампа предложили досудебную сделку о признании вины в мошенничестве

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн может вскоре признать себя виновным в налоговых и банковских махинациях, заключив досудебное соглашение с прокуратурой. Об этом сообщает во вторник американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, соглашение еще не достигнуто, однако существует вероятность того, что оно будет заключено в течение суток.

Коэн может договориться с американской прокуратурой о том, что он будет сотрудничать с ней по другим делам, а также "оказывать содействие в рамках расследования предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года, которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер". Ранее Коэн заявлял о своей невиновности, напоминает NBC.

Ранее сообщалось, что федеральная прокуратура пытается выяснить, не было ли нарушений в налоговых декларациях компании Коэна, занимавшейся лицензиями такси. Кроме того, прокуратура выясняет, не могли ли банковские работники допустить нарушения и позволить Коэну получить кредиты, на которые он не предоставлял необходимой документации.

В рамках расследования, по данным СМИ, сотрудники ФБР 9 апреля обыскали офис Коэна в Рокфеллеровском центре на Манхэттене, а также его апартаменты и номер в отеле, который он занимал, и изъяли документы о клиентах юриста и его личных финансах.

Сотрудники ФБР в ходе обысков изъяли записи и документы, которые, в частности, включают информацию о выплатах, сделанных в 2016 году порно-актрисе Сторми Дэниелс, которая заявляла ранее о половых контактах с Трампом.