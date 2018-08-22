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Присяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердикт

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах Пол Манафорт признан виновным в укрывательстве от налогов и финансовом мошенничестве.

Такой вердикт вынесло жюри присяжных на судебном процессе над Манафортом, - он обвиняется по восьми из 18 предъявленных ему пунктов обвинения.

В соответствии с вердиктом Манафорту грозит длительное тюремное заключение, приговор будет вынесен судом позднее.

Финансовые нарушения и махинации Манафорта вскрылись в ходе расследования "российского следа" в предвыборной кампании Трампа, проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером.

Трамп заявил журналистам после оглашения вердикта, что считает Манафорта хорошим человеком и ему жаль его.

В то же время он подчеркнул, что дело Манафорта никак не связано со "сговором" его предвыборного штаба с Россией"

"Расследование было начато в попытках обнаружить сговор с Россией, но дело не имеет к этому никакого отношения. Это - охота на ведьм и позор. Охота на ведьм продолжается", - сказал президент.

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Теги: США, Пол Манафорт

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