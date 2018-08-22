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Трамп посоветовал не нанимать своего бывшего адвоката, давшего на него показания

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал ситуацию с его бывшим адвокатом Майклом Коэном, давшим показания против президента США.

"Если кто-либо ищет хорошего адвоката, я бы советует воздержаться от услуг Коэна", - наспиал Трамп в твиттере.

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Трамп также написал, что на бывшего руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта было оказано сильное давление в ходе рассмотрения дела о финансовых махинациях.

"Я очень сочувствую Манафорту и его замечательной семье. "Правосудие" принялось за рассмотрение дела о налогах 12-летней давности и, помимо всего, оказало огромное давление на него. В отличие от Майкла Коэна, Манафорт отказался сломаться - не стал придумывать истории, чтобы добиться досудебной сделки. Нужно проявить уважение такому смелому человеку!" - говорится в сообщении Трампа в твиттере.

Интимные связи и "Российское дело"

Ранее Коэн, в прошлом личный адвокат Трампа, признал себя виновным в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и преступном нарушении финансовой дисциплины.

По словам представителя прокуратуры Нью-Йорка, Коэн не заплатил $1,3 млн налога от средств, полученных им от деятельности в 2013-2016 годах. Коэн также признал, что незаконно получил кредит в сумме $500 тыс. и принимал участие в финансировании избирательной кампании.

Кроме того, Коэн признался, что платил двум женщинам, которые ранее имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. По словам адвоката, это делалось по указанию самого президента.

Адвокат Коэна Лэнни Дэвис также заявил, что он располагает данными о хакерских атаках и сговоре, которые могут представлять интерес для спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года.

Информация Коэна касается в том числе "возможности сговора с целью скомпрометировать американскую систему демократии в ходе выборов 2016 года", сказал адвокат.

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Теги: Дональд Трамп, США, Майкл Коэн

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