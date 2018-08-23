Что случилось этой ночью: четверг, 23 августа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подростки, совершившие нападения на полицейских 20 августа, получали указания из-за рубежа через соцсети. Он заявил, что личная ответственность за произошедшее лежит на родителях, которые не уследили за своими детьми и позволили им попасть под влияние террористов.

- Парламент Чехии принял резолюцию, в которой ввод войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года признан вторжением, оккупацией и нарушением международного права.

- Северная Корея приостановила демонтаж полигона Сохэ, с которого осуществлялись пуски межконтинентальных баллистических ракет. Полигон и производственные здания начали разбирать в июле, однако в начала августа на спутниковых снимках не видно никакого прогресса.

- Арам Габрелянов ушел с поста гендиректора News Media, передав его своему заместителю Анатолию Сулейманову; Life откажется от лицензии СМИ, контентом его будут наполнять сами пользователи.