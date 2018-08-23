Кадыров заявил, что приказ напасть на полицейских в Чечне был отдан из-за рубежа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Подростки, 20 августа совершившие сразу несколько нападений на полицейских в Чечне, получили приказы из-за рубежа посредством соцсетей, заявил в среду глава республики Рамзан Кадыров.

"Уже нет никаких сомнений в том, что команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям. Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

"Привлечение юнцов с не окрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманных и целенаправленный характер. Вербовщики ставили перед собой цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребенке 10-12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника", - продолжил он.

Кадыров также заявил о личной ответственности родителей, не уследивших за своими детьми. "Если не могут заниматься воспитанием, если не в состоянии оградить от пагубного влияния иблисовцев и ставленников спецслужб, пусть официально обращаются за помощью в органы опеки и представителям соответствующих ведомств. Но скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того, как пролита кровь, никому не позволительно", - написал он.

"Скажу честно, мне надоели разговоры каких-то так называемых правозащитников и им подобных деятелей, которые поднимают вой при малейшей попытке провести расследование, организовать профилактическую работу", - добавил Кадыров.

В результате нападений 20 августа пострадали пятеро полицейских и двое гражданских. Четверо боевиков были убиты, пятый выжил. Рамзан Кадыров заявил, что злоумышленники специально пытались совершить резонансные преступления накануне празднования Курбан-Байрама.