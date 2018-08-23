Анкара обвинила Вашингтон в развязывании глобальной торговой войны

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон начал мировую торговую войну, в том числе с Турцией, заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, комментрируя недавние высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Болтон признал, что администрация Дональда Трампа выбрала союзника по НАТО - Турцию - в качестве цели в экономической войне. К сожалению, вопрос этим не ограничивается", - приводит слова пресс-секретаря Ибрагима Калына Анатолийское агентство новостей.

Пресс-секретарь отметил, что Вашингтон ввел пошлины и санкции против целого ряда стран.

"Данный курс руководства США игнорирует правила рыночной экономики и нарушает обязательства по ВТО. Поэтому Турция, Индия, Китай, Швейцария, Норвегия, Канада, Россия, Мексика и ЕС обратились в международные инстанции с исками на решение Вашингтона о повышении пошлин на сталь и алюминий. То есть действия Вашингтона - это проблема глобального характера, напряженность в отношениях США и Турции - часть конфликта администрации Трампа с мировым сообществом", - подчеркнул Калын.

Он отметил, что ряд стран, включая Россию, КНР, ФРГ, Францию, Катар, выступили в поддержку Турции.

Калын упомянул и ситуации с пастором Эндрю Брансоном и подчеркнул, что США игнорируют турецкий суд и выступают с односторонними требованиями в отношении данного дела, которое еще не завершено.

Турецко-американские отношения обострились в последнее время, что связано с введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора Брансона.