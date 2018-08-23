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Задержанного в Берлине россиянина отправили под стражу

В миреSpiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"Читать подробнее

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Задержанный в Берлине россиянин Магомед-Али С., которого подозревают в подготовке теракта, будет помещен в камеру предварительного заключения, сообщили в пресс-службе германской генпрокуратуры.

"Следственный судья верховного суда принял сегодня решение о предварительном заключении 31-летнего российского гражданина Магомеда-Али С.", - , сообщили в пресс-службе германской генпрокуратуры.

Накануне россиянин был задержан в Берлине, его подозревают в подготовке взрыва.

По версии прокуратуры, мужчина еще в 2016 году готовил теракт вместе с арестованным ранее во Франции исламистом Клементом Б. и хранил у себя взрывчатое вещество - пероксид ацетона. Осенью того года в квартире подозреваемого предполагает обыск и, как предполагает следствие, задержанный тогда отказался от своих намерений.

По информации газеты Tagesspiegel, и Магомед-Али С., и Клемент Б. в 2016 году посещали встречи исламистов в берлинском районе Моабит. Туда же ходил выходец из Туниса А.Амри, который в декабре 2016 года на грузовике протаранил в Берлине толпу на рождественском базаре, что привело к гибели 12 человек.

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Теги: Берлин

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